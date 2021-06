Entrevista con Flora Moure

A moción de confianza e o PXOM dende a perspectiva do PP

Abordamos a celebración do último pleno, coa perspectiva da moción de confianza o luns próximo, coa voceira do PP no concello de Ourense, Flora Moure, a quen preguntamos tamén en Más de Uno pola posición do seu partido sobre o PXOM.