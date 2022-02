Más de Uno Ourense

En “Más de Uno Ourense” conversamos co Ramiro Núñez

Letras sociais e diversidade de estilos caracterizan os traballos deste artista valdeorrés. Ramiro Núñez creador do grupo musical Sr. Jingles presenta no Liceo de Ourense temas do que será o segundo álbum discográfico despóis de “El Grito Wilhelm” editado en 2016.