Más de uno ourense

Tetulia de actualidade local e provincial de " Locos por Incordiar"

Na tertulia de "Locos por incordiar", Abel Fraga, Miguel Fidalgo, Lois Prado e José Luis Carballo analizaron a chegada á presidencia da Deputación do popular, Luis Menor. Ademáis anticiparon as suas valoracións sobre os posibles resultados das eleccións xerais do 23 de Xullo.