Abordamos a submisión química e o protocolo sanitario no CHUO en tertulia

A proliferación de pinchazos en diferentes puntos do territorio nacional levounos hoxe a abordar na tertulia en feminino a submisión química e o protocolo de actuación no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Contamos para elo coa presidenta do Colexio de Médicos e doctora do Servicio de Urxencias do CHUO, Pilar Garzón, quen comparte conversa con Ximena González, Antía Pousa e Paco Sarria.