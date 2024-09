Más de uno ourense

Orlando Saavedra repasa as claves do Golpe de Estado de Pinochet

A comisión executiva socialista e as Xuventudes Socialistas de Ourense organizan este venres na biblioteca Nós (ás sete e media) un coloquio no que Orlando Saavedra abordará o Golpe de Estado de Pinochet en Chile e a sua experiencia no Movimiento de Izquierda Revolucionaria.