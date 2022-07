Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 27/07/2022

A vicevoceira do PP no Concello de Ourense, Ana Morenza afirmou no informativo de Más de Uno Ourense que para o partido popular xa "non é o momento dunha moción de censura" contra o alcalde, Gonzalo Jácome trala ruptura do cogoberno. Mentres no Psoe insistían en abrir "diálogo" cos populares co respaldo dos demáis grupos da oposición.