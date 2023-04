Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 18/04/2023

Nova concentración de médicos no CHUO. Unha paciente denuncia que o seu fillo tivo que deixar o hospital sen operar. Segunda xornada de folga dos funcionarios de xustiza. Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense no que tamén entrevistamos ao candidato do PP, Manuel Cabezas.