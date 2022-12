Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 13/12/2022

Morre unha muller nun lume acontecido nunha vivenda da Rúa Nuño de Ousende, a nova ordenanza de veladores e o bono de cen euros a debate na xunta de voceiros do concello de Ourense. Contámolo no informativo de Mas de Uno Ourense onde conversamos co nacionalista Luís Seara.