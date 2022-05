Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 12/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" contamos que a deputación convoca para o 25 de Maio o pleno extraordinario no que o Psoe solicitará de novo a reprobación e demisión do alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome pola agresióna unha sindicalista. Ademáis lembramos o acordo entre comité e empresa Urbanos de Ourense que pon fin a nove días de folga indefinida