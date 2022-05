Más de uno ourense

Noticia Mediodía Ourense 11/02/2022

Un acordo ca mediación da Xunta e do alcalde de Ourense, podería poñer fin a nove dias de folga dos autobuses urbáns de Ourense. Contámolo no informativo de "más de uno Ourense" no que tamén damos conta da sinatura do convenio do sector de hostelería na provincia de Ourense que este ano recolle xa unha suba salarial do 6,5%.