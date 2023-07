Más de uno ourense

Con Noa Presas analizamos a campaña electoral do 23 de Xullo

A cabeza de lista do BNG ao congreso Ourense, Noa Presas reclamou o apoio do electorado ourensán para que en Madrid haxa unha voz que defenda os verdadeiros intereses da provincia. Presas insistiu en Más de Uno Ourense en que agarda facer historia sendo a primeira deputada do bloque pola provincia.