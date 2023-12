Grupo Tar chega ata Valença do Minho

O ano 1967 foi o punto de partida dun grupo empesarial que foi medrando co tempo, o Grupo Tar que comercializa varias marcas (Man, Mitsubishi, Ssangyong e Subaru) pero quizá os camións de Man sexan o seu buque insignia.

As novas instalacións son un complemento perfecto para os clientes do Grupo Tar na provincia de Pontevedra e no norte de Portugal

Grupo Tar, concesionario oficial de MAN en distintos puntos de Galicia e Portugal

Norte de Lugo

Ourense

Pontevedra

Norte de Portugal

Non é a primeira incursión en Portugal do Grupo Tar porque desde hai varios anos está presente en Braga, concesionario do que depende esta nova instalación situada en Valença do Minho na salida pola N-13 desde Valença en dirección a Vilanova da Cerveira.

O acto de inauguración das novas instalacións celebrouse na mañá do xoves 30 de novembro con presencia das principais autoridades da zona de Valença do Minho así cómo de clientes e amigos do Grupo Tar en todas as súas concesións en Galicia e no norte de Portugal.