As enerxías renovables cada vez máis presentes na construcción

No dia mundial do Medio Ambiente, en Onda Cero Ourense escoitamos ó clima e acendemos a luz verde ó través da recente celebración do simposio sobre enercías renovables celebrado no recinto feiral de Expourense. Queremos bosques sans, auga para todos, diversidade medioambiental e reducir as emisións de CO2, para así seguir disfrutando dun mundo verde e dun país verde, razón pola que acendemos esa luz dándolle voz ó clima e a sostebilidade.

Por elo abordamos hoxe as enerxías renovables ó través de experiencias de éxito en materia de arquitectura sostible que abordamos da man de Alfredo Fernández, xerente de INGEO (Investigación xeotérmica).