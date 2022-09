Más de uno ourense

Cabezas quere conformar unha candidatura con experiencia e novidades na que quere que entre Pepe Araujo

O presidente da xunta local do PP e candidato popular á Alcaldía, Manuel Cabezas Enríquez, foi convidado hoxe a Más de Uno onde confirmou que desexa a Pepe Araujo na candidatura e insistíu en que non se ve como Tenente Alcalde, polo que aposta por unha maioría absoluta. Na entrevista con Paco Sarria dixo tamén ter dúbidas sobre si censarse ou non na cidade, xa que vive dende hai tempo a 25 kilómetros, anque traballa a diario na capital á que aspira a representar.