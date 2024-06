50 alumnos ourensáns non obtiveron praza no seu centro de referencia

Con Manuel Pardo abordamos asuntos como a presentación do Festival Espírito Ribeiro ou o programa "Benestar en Balnearios". Asemade, coñecemos detalles sobre o cuarto monumento natural de Galicia (Pena Corneira) e outras citas como o comezo do programa "Veráns de Lecer Consumo" para idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos.

Preguntado sobre as demandas dos país e nais do Colexio Irmáns Villar, Pardo declarou que ainda non está pechado o proceso de matriculación e que ata o de agora 50 estudiantes ourensáns non puderon obter praza no seu centro de referencia máis cercano.