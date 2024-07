Entrevista a Ana Méndez, concelleira do PP no Concello de Ourense

A concelleira do PP no concello de Ourense, Ana Méndez, defendeu en Más de Uno a proposta que os populares levarán a pleno para a construcción dun novo espazo termal nos terreos do inmoble no que quedou a medio facer o Centro de Interpretación de Parques Naturais. Méndez dixo que a proposta é viable, anque recoñece que o Alcalde, Pérez Jácome, non se caracteriza por defender o termalismo.

Méndez abordou tamén outros asuntos da actualidade municipal como o suceso no se que víu involucrado o coche do edil de Urbanismo, Francisco Lorenzo, o incidente no último pleno co voceiro nacionalista Luis Seara ou a censura ó comunicador Pepe González como pregoeiro nas pasadas festas de A Ponte.