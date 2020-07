Entrevista

No aniversaroio do seu fusilamento, lembramos a figura do derradeiro Alcalde republicán de Ourense, Manuel Suárez, coa axuda da sua filla Lolita e a de Xosé Lois Carrión. Suárez foi fusilado no Campo de Aragón (hoxe praza da II República) o 27 de xullo de 1937.