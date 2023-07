Más De Uno Ourense

Decálogo para viaxar con menores

Un día máis recibimos en Más de Uno Ourense a Beni Bouzada , Técnico da Federación Estatal de Educación e Seguridade Viaria con quen falamos do "decálogo para viaxar con menores" durante o verán e tamén repasamos os principais consellos nesta época do ano no que se incrementan os desplazamentos por estrada.