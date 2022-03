Axuda humanitaria dende Ourense

O convoy humanitario SOS Ternópil-Galitza regresa con refuxiados

Conversamos en Más de Uno Ourense co enfermeiro Hugo Babarro, que integra o equipo de vontarios que foi a Ucraína a trasladar axuda humanitaria e regresar con un cento de refuxiados que serán aloxados a partires do sábado no Seminario Menor.