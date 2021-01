Conversas dende Cafetería O Lio

O BNG non descarta que o PP volva ó goberno con Jácome

Dende a terraza de El Lío entrevistamos hoxe ó voceiro do BNG no concello de Ourense, Luis Seara, quen non descarta que o PP volva a reintegarse no goberno municipal con Jácome. Co nacionalista falamos ademáis da situación Covid