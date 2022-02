Entrevista con Pepe Araujo

Abordamos a situación municipal dende a perspectiva de Ciudadanos

Analizamos os últimos acontecementos no Concello de Ourense en conversa co voceiro de Ciudadanos José Araujo, en Más de Uno Ourense e tra-lo controvertido pleno municipal do pasado venres con plante ó Alcalde da práctica totalidade dos edís.