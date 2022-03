Más de uno Ourense

Abordamos a actualidade municipal co nacionalista Luis Seara

Convidamos hoxe a Más de Uno Ourense ó voceiro do BNG no concello da capital, Luis Seara. Entre os asuntos de actualidade, os últimos avatares xudiciais nas filas de D.O, ou algunhas das recentes iniciativas anunciadas polo Alcalde, Pérez Jácome