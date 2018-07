Arranca en el campus la fábrica de lámparas LED que permiten bajar el consumo eléctrico

Los profesores de la Facultad de Ciencias Humberto Michinel y Ricardo Bendaña, la empresa valenciana Energesis, la ingeniería ourensana Innebo y la Universidad de Vigo acaban de firmar la escritura de la primera Empresa de Base Tecnológica, EBT, del Campus de Ourense, cuya actividad será la de fabricar y comercializar para todo el mundo la lámpara LED de bajo coste.

Esta innovación desarrollada por el catedrático Michinel y su equipo de Óptica Física permite un ahorro energético del 80 por ciento y ya ha sido testada en Alemania. Solo le faltaba la formalización de la sociedad para empezar a implantarse. Países como Estados Unidos, Colombia o México se interesaron por el proyecto después de conocer el producto presentado por este grupo de investigadores en congresos internacionales en Tokio, Oporto o Dakar.

Michinel avanza que lo primero es presentar la lámpara LED a las instituciones públicas, y en particular, a los ayuntamientos, ya que se trata de una bombilla ideada para recortar en un 80 por ciento el presupuesto en alumbrado. "Esto es un tsunami que viene y que va a arrasar en Europa porque le hemos dado la vuelta a un sistema que maximiza la duración de las bombillas. De hecho, la bombilla es eterna, lo que se cambia es la pastilla cuya duración tiene un promedio de 12 a 13 años".

El primer prototipo de esta lámpara se probó en Amoeiro y la primera tirada inicial se instaló en Valencia. "Hace dos años que las pusimos y no se fundió ninguna", explica Michinel.

El primer obstáculo al que se enfrenta este proyecto empresarial es la crisis económica. A pesar de proponer un sistema de alumbrado que reduciría la factura de la luz pública en un 80 por ciento, la caída presupuestaria de los ayuntamientos frena la inversión. "Estamos haciendo propuestas de instalaciones piloto en ayuntamientos que se quieren pasar al LED pero que no se atreven a dar el paso en toda su magnitud", explica el catedrático. Para introducir las ventajas de esta lámpara, el equipo de Michinel propone a los alcaldes "cambiar las bombillas de una línea del cuadro eléctrico" y verificar la caída del consumo eléctrico. Además, añade, "no requiere una inversión enorme".

En todo caso, Humberto Michinel asegura que el inicio de la actividad de esta empresa llega en "buen momento" porque los ayuntamientos están solicitando subvenciones para implantar medidas de eficiencia energética. "El mercado está a punto de estallar y mientras no se resuelven las subvenciones nosotros nos centramos en la labor comercial".

Desde el momento que este proyecto obtuvo el sello CE que permite su comercialización, Michinel tomó la decisión de desarrollarlo en Ourense, lo que sitúa al campus en el centro de un operativo empresarial que apuesta por la eficiencia energética y el consumo responsable. Además, se constituye como la primera EBT del Campus de Ourense creada para transferir a la sociedad la tecnología creada en la Universidad. "Además, el proyecto conecta con el grado de Ingeniería Física que se va a implantar", añade.

Por otro lado, la empresa no permanecerá quieta esperando a que los ayuntamientos se decidan a cambiar las bombillas de sus farolas públicas, sino que la ETB ya dispone de prototipos para alumbrado industrial. "No nos metemos en el uso doméstico porque no tiene sentido, nos interesan bombillas muy potentes que están en las calles y en las naves industriales. Creemos que va a tener bastante demanda y ahí la implantación es inmediata porque el trámite no es tan largo como en los ayuntamientos."