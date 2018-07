Aluvión de emendas ao presuposto de Ourense por parte de PP e BNG

Sobre a bocina presentaron onte os grupos municipais de PP e BNG as súas emendas ao presuposto do goberno socialista. Os populares puxeron sobre a mesa 38 modificacións que, segundo os seus cálculos, permitirán dedicar 5,5 millóns de euros a investimentos, ao canon de Sogama ou a plan de termalismo. O BNG aposta por reducir o gasto en persoal e asistencias técnicas externas para aumentar as partidas sociais. Democracia Ourensana, pola súa banda, desmárcase deste trámite ao considerar que sería avalar a «política e a xestión deste goberno».

O grupo municipal do PP formula un total de 38 emendas aos presupostos. Nun exemplo de enxeñaría financeira, os populares ven posible aforrar 5,5 millóns de euros suprimindo 24 partidas -inclúen todas as relacionadas con asistencias externas- e reducindo outras 14. O obxectivo é destinar ese diñeiro ao Plan de Investimentos (3,5 millóns de euros), o canon de Sogama (620.000) ou ao plan termal (140.720). Insisten nas súas emendas ás contas do 2014 os populares en esixir que o Concello de Ourense reclame o pagamento da urbanización das beirarrúas da urbanización da casa do alcalde, que foron financiadas con cargo ao Plan E. Así se recolle na sexta proposta dos populares: «Reiterar que ou Concello faga vos trámites administrativos oportunos para que todos vos cidadáns sexan iguais ante ás obrigas tributarias municipais e que ou señor alcalde liquide vos 27.966,49 euros nas arcas municipais, como dei a Intervención Municipal,». No intento do PP de xerar máis capacidade de investimento para o Concello propón a creación dunha Axencia de Racionalización de Gasto. Prevén con ela un aforro de 1,1 millóns de euros que se destinaría, segundo a proposta do PP, a prever un futuro déficit e a axilizar o pagamento aos provedores. No aspecto formal, os populares reclaman que a contabilidade anual dos grupos municipais se publique na web do Concello de Ourense dentro do apartado de transparencia municipal.

A última hora da mañá de onte o BNG presentou por rexistro as súas emendas. Pretenden ser, segundo explicou o seu voceiro Xosé Somoza, un exemplo dos presupostos que poderían ser e non serán «por falta de vontade política do PSOE». Os nacionalistas botan en falta, sobre todo, diñeiro para políticas sociais «diferentes» e para axudar a persoas en emerxencia social. Tamén consideran que é necesario incluír os investimentos nos barrios da cidade e actividades enfocadas, por exemplo, a previr a violencia de xénero ou o plan de accesibilidade.



Para lograr eses fondos, o Bloque considera fundamental reducir nun 50% as partidas para asistencias técnicas e dedicar eses máis de 340.000 euros a comedores escolares, libros de texto, axudas a familias monoparentais. Tamén propoñen recortes na política de persoal, que cualifican de «errática». Os nacionalistas, que agruparon as súas emendas en cinco «bloques de propostas», apóianse nun informe do interventor municipal para censurar a indemnización de 2,5 millóns de euros a Proavia. Ese diñeiro poderíase destinar a obras no perímetro rural (2 millóns) e á adquisición de edificios para vivenda pública. En todo caso, o voceiro Xosé Somoza reiterou que o seu grupo político non apoiará as contas porque «requiren unha enmenda á totalidade». Tamén explican que axustando as partidas actuais e os «desfases» en persoal se conseguirán 6 millóns de euros: «Non podemos mover a estrutura que presenta ou PSOE, pódese ir axustando en moitísimas partidas mais ou problema segue aí; é de fondo e por iso non vos imos apoiar».



democracia ourensana



Eluden as emendas por estar as contas fóra de prazo. O único grupo da oposición que optou por non presentar emendas é o de Democracia Ourensana. Iso non supón, nin moito menos, que avale as contas do PSOE. A súa concelleira Susana Gómez Valencia explica o motivo da ausencia de modificacións por parte desta formación independente: Non as presentamos porque traen os presupostos fóra de prazo e sen ningunha xustificación. Tampouco cumpren a normativa ao non respectar o teito de gasto. Participar na presentación de emendas sería avalar a súa xestión. Consideramos que calquera partido que emende está a avalar a política do goberno socialista». Sobre as contas, entende que se trata de «máis do mesmo». Foi moi crítica cos tres millóns de euros que hai consignados a persoal e que non teñen asignación.