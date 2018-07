Agustín Fernández considera "normal" a marcha dun edil e a remodelación do goberno

O alcalde de Ourense, Agustín Fernández asegurou hoxe que a marcha precipitada do edil de servizos xerais e comercio, José Martinez Pedraio produciuse por razón profesionais e entra dentro da "normalidade" unha remodelación municipal. Fernández afirmou que os cambios de responsabilidades no equipo de goberno xa estaban "pensados" e "falados cos edis afectados" pero non desbota seguir falando cos que se síntan "descontentos".