Entrevista a Luis Álvarez, novo portavoz do PSdG-PSOE na Brújula de Galicia

«Non imos confrontar coa dirección federal do partido, pero si que defenderemos os intereses de Galicia por riba de todo»

O novo portavoz socialista na Cámara confirma que nos próximos días acometerán a reorganización de funcións dentro do grupo e insiste en que os cambios serán «mínimos». Nos micrófonos de Onda Cero Galicia, Luis Álvarez desvela que Gonzalo Caballero lle pediu uns días para reflexionar sobre a materia á que adicará a súa actividade parlamentaria. «Gonzalo Caballero é un capital do que non podemos prescindir», sinala.