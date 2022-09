Abrimos programa co espazo adicado ao sector vitícola, co técnico Alfonso Losada e con Serafín Vázquez, falamos das vendimas. Coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, repasamos iniciativa que teñen en marcha para promocionar o Camiño de Inverno cos ilustradores Miguel Anxo Prado e Rita Sabler. Achegámonos á exposición "Castelao grafista", inaugurada en Afundación e entre outros asuntos repasamos novas do ámbito laboral con Mario Docasar, secretario de acción sindical de CCOO.