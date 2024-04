Más de Uno Monforte de Lemos

A Cooperativa ECOOO compra a aldea deshabitada de Donelle na parroquia de Gundivós, no concello de Sober para reconvertela nun espazo de preservación ambiental, formación e aloxamento rural. A previsión é que esté operativo en 2025. Unha iniciativa da que falamos con Javier Vicente Barcia, un dos promotores. Montes máis coidados e máis productivos é o obxetivo do servizo de asesoramento que se dispoñen a prestar os axentes ambientais Felipe Castro e Javier González, a comunidades de montes e veciños da contorna. Falamos con eles para coñecer máis da proposta. E o BNG reclama o Ministerio de Transporte o arranxo de estradas estatais como N-120. Piden que se mellore o firme e un adecuado mantemento e os nacionalistas preparan para este xoves xuntanza con viticultores. Afondamos nestas cuestións conversando coa responsable comarcal do BNG, Rosana Prieto.