Más de Uno Monforte de Lemos

Abrimos programa co repaso á actualidade máis próxima e a primeira conversa será con José Ángel Pérez, presidente do Club de Golf Río Cabe, para coñecer máis do Campionato Nacional que se vai celebrar en Monforte e da propia actividade do Club que preside. A Secretaria de Estado de Turismo preside no Parador de Santo Estevo un acto sobre a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, escoitamos a valoración que fai o remate do acto e afondamos da reformulada candidatura conversando co profesor Mario Crecente, coordinador do equipo que traballa desde 2017 na elaboración da citada candidatura. Entre outros asuntos, tamén repasamos traballo que realiza Cáritas con moitos dos inmigrantes que van chegando a Monforte e do que nos da conta Mónica Yáñez, secretaria xeral de Cáritas da citada entidade para esta provincia e na zona.