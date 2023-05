Más de Uno Monforte de Lemos

Adif anuncia que vai sacar a licitación a supresións dos pasos a nivel de Rioseco e Juan Montes en Monforte. O investimento supera os 8 M€ e hoxe presentou o proxecto o alcalde José Tomé Roca. Conversando con él como candidato á reelección polo PSOE, pechamos a rolda de conversas que ao longo da campaña estivemos facendo cos candidatos de Monforte e comarca. Bóveda acolle este sábado unha "batalla poética", da que falamos co promotor. Xosé Manuel Casar. E entre outros asuntos, falamos tamén da Carreira Popular Rota do Románico que este sábado vai ter lugar no concello de Pantón, buscamos a última hora conversando co técnico de cultura Javier González.