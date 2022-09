MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS

Festa da Vendima esta fin de semana no concello de O Saviñao, un evento que repasamos no espazo adicado ao sector vitícola conversando co alcalde Juan Carlos Armesto e o técnico Alfonso Losada. Con eles abrimos o programa de hoxe no que facemos valance dos actos de celebración do 50 aniversario do Calasancio, co presidente da entidade, Juan Carlos Armesto. Repasamos datos do proxecto que a farmacéutica Kern Farma ten previsto poñer en marcha en Monforte e, entre outros asuntos, conversamos co alcalde de Ribas de Sil, Miguel Sotuela. Un ano despois do gran incedio que afectou ao citado concello, preguntamos como vai a recuperación da zona queimada e repasamos outras novas de actualidade no citado municipio.