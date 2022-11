MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 30/11/2022

Abre en Monforte un dos Polos de Emprendemento da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para atender a emprendedores de toda a zona sur de Lugo. Abrimos programa falando desta iniciativa coa Conselleira María Jesús Lorenzana. A falta de especialistas no Hospital Comarcal e nos Centros de Saúde preocupa a poboación e mostra delo foi o éxito do acto informativo organizado por Pladesapu. Escoitamos declaracións dalgúnhas das profesionais que participaron do acto e conversamos con Inma Ramos, directora do Centro Hospitalario. Con Lucas Vázquez, presidente do Colectivo Segredos de Pantón, repasamos actividades que están organizando para os próximos días. Falamos de taekwondo, co adestrador do Neka, José María Vega, despedimos programa conversando coa cantante Lucía Pérez, que maña mesmo marcha para Miami, onde gravará temas do novo disco.