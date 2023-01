Abrimos co repaso de novas que forman parte da actualidade máis próxima e conversamos co voceiro do BNG, Emilio Sánchez que entre outros asuntos pedirá no pleno de hoxe que en Monforte se habiliten 4 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Falamos con él da reforma do Polideportivo da Pinguela, e do arranxo da N 120.