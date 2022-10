MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 28/10/2022

Alta ocupación nos establecementos turísticos da Ribeira Sacra nesta ponte que temos por diante. Datos que repasamos con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico. Falamos tamén de actividades programadas para o que resta de ano no Centro do Viño con Mabel Álvarez. Hoxe neste Centro será presentado un libro que recolle investigacións feitas por Doutor Casares sobre o sector vitícola en 1843. Da importancia que ten aínda este traballo falamos co profesor Xesús Verao, encargado da tradución ao galego desta publicación. E tamén o Ateneo Casino acolle hoxe a presentación dun libro, do que coñecemos máis conversando coa autora, Mayela Paramio Vidal. Entre outros asuntos recollemos tamén valoración da visita que están realizando por esta zona, tour operadores e axencias de viaxes de diversos puntos do país convidados por Fegatur.