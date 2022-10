MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/10/2022

A CIG convoca concentración das traballadoras de Axuda no Fogar para deixar constancia da súa disconformidade co novo convenio que se está negociando. Falamos co delegado da CIG Xosé Manuel Silva. Repasamos novas do concello de O Saviñao, co alcalde Carlos Armesto. Recollemos balance do acto militar celebrado esta maña en San Fiz de Cangas no concello de Pantón, os mandos do rexemento organizador. Da reforma laboral falamos co avogado Javier Silva no espazo xurídico dos xoves con "Abogados Vigo10". Entre outros asuntos, hoxe tamén repasamos historia de "Fuxán os Ventos" con Sabela Fraga, comisaria da exposición coa que este grupo conmemora o medio século de vida e falamos de Teatro con Fina Calleja de Sarabela Teatro que hoxe presentan en Monforte "Morgana en Esmelle".