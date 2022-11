MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 24/11/2022

Monforte súmase a ao 25N con concentración e varios actos que repasamos coa concelleira de muller e igualdade, Margarita López. Renovada a directiva do CCU de Monforte, hoxe conversamos coa nova presidenta María Núñez, co vicepresidente Miguel Pino e coa secretaria Ana López. Este xoves empezan as Xornadas Micolóxicas dos Lactouros. Falamos delas con Manuel Luaces, secretario da Xunta organizadora. Falamos tamén do magosto solidario coa Asociación Ruliños que se está preparando para este sábado. Falamos con Sonia que é unha das organizadoras. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, toca hoxe Gabinete Xurídico e co avogado Javier Leiro, falamos dunha sentenza sobre o dereito a adaptar turnos laborais a horarios de custodia compartida.