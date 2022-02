MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 24/02/2022

Xoves de comadres con moita participación en Monforte e comarca. Destaca Pantón por ser o concello onde máis parroquias se sumaron á recuperar unha tradición da que falamos co técnico de cultura Javier González. E de tradicións e lendas falará esta tarde no Ateneo Casino, Alfonso Campos que nos fai un adianto da súa intervención. Con Beatriz Vila, delegada da Asociación de Hostalería, falamos do "Estase Cocendo". O investigador Felipe Aira lémbranos quen foi Abelardo Baanante, cuxos descendentes en Arxentina buscan parentes en Monforte. E entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, hoxe toca tamén gabinete xurídico e falamos de herdanzas co avogado Héctor Silva.