MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 23/02/2022

Celebramos o Día de Rosalía con alumnos do CEIP A Gándara que visitan a radio para recitar poemas da escritora homenaxeada hoxe. E sobre Rosalía de Castro vai unha curtamentraxe que se vén de rodar en Chantada, que se presenta este sábado, e da que falamos coa profesora Anxos García, que se encargou de escribir o guión. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, conversamos tamén co actor Chechu Salgado, que exercerá de pregoeiro da Feira do Viño de Amandi, e lembramos tamén con él, como viviu a ceremonia dos Goya, na que entrou como nominado e saíu premiado. Lembranza tamén para o cómico Pedro Brandariz finado onte. En xullo de 2021 pasaba polo Fancine de Lemos. Hoxe rescatamos as súas verbas.