MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 22/02/2022

A D.O Ribeira Sacra recupera cifras de antes da pandemia no que á venda de viño se refire e depois de participar en París, en Vinexpo, o Consello Regulador prepárase para acudir a outras citas internacionais en Alemania e Londres. Delo falamos con José Manuel Rodríguez, presidente desta Denominación no espazo que cada martes adicamos ao sector vitivinícola co técnico Alfonso Losada. O vicepresidente segundo da Xunta e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, presenta hoxe en Pantón axudas para o sector termal, escoitamos ao Conselleiro e do que representan estas axudas para o sector falamos con Santiago Villanueva, director do Iberik Hotel Balneario Augas Santas. Repasamos tamén proxectos que Medio Rural e concello de Bóveda preparan no Viveiro de Os Trollos, coñecemos máis dos mesmos conversando co alcalde José Manuel Arias. E confirmado como pregoeiro da Feira do Viño de Amandi, o actor Chechu Salgado. Son algunhas das novas que repasamos da actualidade máis próxima.