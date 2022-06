MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 21/06/2022

Abrimos programa falando do libro que sobre a historia do viño en Galicia vén de publicar o xornalista Luis Congil. Falamos con él e co técnico Alfonso Losada. A cantante Lucía Pérez preséntanos "Sementeira", a versión que con Eva Iglesias vén de gravar desta canción clásica de Fuxán os Ventos. O deficiente servizo de telefonía móvil que teñen en Quiroga sacou aos veciños a protestar á rúa. Unha concentración apoiada polo equipo de goberno e na que participou o alcalde, Julio Álvarez, co que conversamos. Esperta Monforte levará ao próximo pleno unha iniciativa reclamando piscinas públicas. Falamos desta e outra iniciativas que levarán a citada sesión, con Germán Vázquez, voceiro do citado grupo. Rematamos programa repasando novas do concello de Pantón, co rexedor local José Luis Álvarez.