MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 21/02/2022

Ademáis de repasar novas da actualidade máis próxima, no programa de hoxe conversamos con Mabel Álvarez que nos fala das actividades que están organizando no Centro do Viño. Conversamos tamén con Noelía López, presidenta da Asociación de novos empresarios que teñen aberto o prazo para presentarse aos Premios que entregarán en Monforte o día 4 de marzo. Entre outros asuntos, conversamos co voceiro de Esperta Monforte, Germán Vázquez, que repasa iniciativas que preparan para o próximo pleno no que reclamarán que se cree unha praza de subalterno para o Colexio Infanta Elena.