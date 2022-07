MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 20/07/2022

Presentado o Plan de Sostibilidade da Ribeira Sacra, repasamos as iniciativas que recolle para esta anualidade conversando con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico. Segue ardendo a serra do Courel e deste incendio falamos co Director Xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez. Repasamos tamén a situación do que hai en Quiroga, co concelleiro, José Ángel Rodríguez. Falamos da Feira de Artesanía que se vai celebrar en Monforte do 5 o 9 de agosto e que hoxe presentou o alcalde, José Tomé Roca, e entre outros asuntos, repasamos actividade formativa do Centro de Experimentación Agroforestal de Monforte, conversando coa directora, Estrella Rodríguez Rodríguez.