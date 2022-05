MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 20/05/2022

Golfistas de toda España participan esta fin de semana no Campionato que organiza o Club Río Cabe. Falamos co presidente desta entidade, José Ángel Pérez. Tras participar no Campionato Mundial celebrado en Corea, volven as competicións de taekwondo ao Neka. Falamos co adestrador, José María Vega. Belesar recupera esta fin de semana a Festa da Cereixa e do Viño, evento que repasamos con Ramón Porto, un dos organizadores. Tamén se recupera o Cumetapas que será presentado esta tarde. Adiántanos novidades Beatriz Vila, delegada da Asociación de Hostalería para esta zona, entidade organizadora do evento. Entre outros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, seguimos á procura do mellor chuletón de Galicia, hoxe falamos co cociñeiro Manuel Rodríguez do Restaurante da Praia da Cova.