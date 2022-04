MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 18/04/2022

Remata a Semana Santa deixando unha moi alta ocupación na Ribeira Sacra. Repasamos datos conversando con Alexandra Seara, xerente do Consorcio Turístico. Multitudinaria foi a Feira Medieval de Monforte, facemos balance co alcalde José Tomé Roca e tamén a Feira do Viño de Quiroga, niste caso falamos dela co rexedor quirogués, Julio Álvarez. Con María Jesús González, camareira da Virxe de Monserrat, repasamos actos do Martes de Pascua, e entre outros asuntos falamos tamén dun concerto solidario que vai ter lugar este martes na Igrexa do Sagrado Corazón a cargo do grupo Aba Taano que promove "Música para Salvar Vidas", conversamos coa presidenta desta ONG Elisabeth Michot.