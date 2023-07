Abrimos repasando novas da actualidade máis próxima e conversando co autor do cartel das Festas de Monforte, Rubén Alejandro Lucas García. Entrevistamos tamén no programa de hoxe á directora do Hospital Comarcal de Monforte, Inmaculada Ramos e á candidata ao Senado polo BNG nesta provincia de Lugo, Rosana Prieto Florines.