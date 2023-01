MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 17/01/2023

De novas plantacións e podas falamos hoxe co técnico Alfonso Losada no espazo adicado ao sector vitícola co que abrimos o programa de hoxe. A voceira do PP de Monforte repasa, entre outros temas de actualidade, iniciativas que levarán ao próximo pleno. O concello de Pantón prepara unha ruta circular con saída e chegada a Augas Santas que agardan homologar próximamente. Habilitarán unha zona de estacionamento ao carón da Igrexa de Pombeiro, e un miradoiro en Bazal. Son asuntos que repasamos conversando co alcalde, José Luis Álvarez, que nos fala tamén dos danos ocasionados polas intensas choivas das últimas xornadas. E falamos tamén con Miguel Vega e Emilio López, alumno do IES Rio Cabe subcampión nacional dun Concurso de Talento en Bolsa. Falamos tamén co seu profesor de Economía, Emilio López.