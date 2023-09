MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 14/09/2023

Este sábado será presentada unha guía sobre o románico da Ribeira Sacra e o Courel. Unha iniciativa do GDR e que foi encomendada a Máis que Románico. María Abuín é unha das participantes e danos máis datos da citada publicación. O director da Escola de Música Moderna, Gonzalo Herrero, vén de ser nomeado formador de profesores a nivel internacional pola RSL Awards. Pasa a ser o primeiro formador internacional para a comunidade hispana e hoxe falamos con él. Conversamos tamén coa directora da Escola de Hostalería de Rosende coa que repasamos a oferta educativa que teñen nestes intres. Entre otros asuntos que repasamos da actualidade máis próxima, no gabinete xurídico de cada xoves co avogado Héctor Silva falamos da nova Lei de Benestar Animal que entra en vigor o día 19.