MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 14/09/2022

A Ribeira Sacra contará cun centro de procesamento de datos que vai habilitar a empresa Rede Aberta que estende fibra óptica pola zona rural. Coñecemos máis da empresa e do proxecto que ten en macha conversando co director xeral da mesma, Pere Antenta. Outro convidado do programa deste mércores é o alcalde de Monforte. Con José Tomé Roca falamos da empresa farmacéutica, Kern Farma, que se vai afincar no Polígono Industrial do Reboredo e do cupón que a Once adica á Romaría de San Mateo e que presentou hoxe o propio alcalde e o delegado territorial da Once en Galicia, Manuel Martínez, a quen tamén escoitamos. Entre outros asuntos, recollemos da delegada da Asociación Provincial de Hostalería, Beatriz Vila, balance da promoción que a citada Asociación levou a cabo un ano máis na Volta Ciclista a España.