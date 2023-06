Más de Uno Monforte de Lemos 14/06/2023

Abrimos programa conversando con Iván Patiño, director do Fancine de Lemos. Repasamos con él o máis destacado desta cita. Catuxa Salom actuará o sábado nas adegas de Vilachá de Salvadur e tamén a convidamos ao programa para coñecer un pou máis da súa proposta. Pladesapu pide ao Sergas que explique o peche de 28 camas no Hospital Comarcal ata o mes de outubro, unha situación que repasamos con Mariam Casas, unha das voceiras da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. A Asociación de Loita contra o Cancro amplía servizos para Monforte e comarca e prepara actividade para este xoves. Falamos delo con Ana Belén Fernández, sicóloga encargada de atender o local que teñen para esta zona. Entre outros asuntos, falamos tamén da Casa da Memoria que como centro de dinamización do rural abre as súas portas en Xulián, no concello de Bóveda, o día 23 cun Festival.