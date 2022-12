MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 12/12/2022

Preparado o piloto monfortino Eduardo Iglesias para competir no que será o seu cuarto Dakar. Abrimos programa conversando con él. E conversamos tamén co mellor criador de aves de corral de España da raza "italiana", Suso Soneira, que acadou catro premios no Campionato Nacional celebrado en Jerez de la Frontera e o título de xuiz de aves. Foi o impulsor da Asociación de Criadores da Ribeira Sacra que preside desde hai seis anos. Entre outros asuntos repasamos tamén novas do concello de O Saviñao co rexedor local Carlos Armesto.